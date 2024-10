Proseguono le strane e divertenti iniziative per prevenire la diffusione del Covid-19 e mantenere il distanziamento sociale. In Giappone, dopo la richiesta di non urlare sulle montagne russe dei parchi divertimento - in riapertura proprio in questi giorni – arriva l’idea bizzarra ma simpatica di u ristoratore che ha scelto di far rispettare il distanziamento sociale occupando i posti con dei peluche.

Da qualche giorno al Forest Animal Restaurant Gibbontei, il ristorante più grande dello Izu Shaboten Zoo di Shizuoka, si starà seduti a tavola con accanto, e di fronte, dei grossi pupazzi di pezza prevalentemente di capybara.