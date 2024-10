Proseguono i disordini e le proteste dei civili a Beirut, dove nella giornata di oggi la polizia è intervenuta per contrastare i manifestanti, che hanno preso d'assalto anche il ministero degli Esteri. Nell'edificio è stata gettata a terra e distrutta la foto del presidente della Repubblica, Michel Aoun.

In serata è atteso un comunicato del premier Hassan Diab alla nazione, in cui si ipotizza una rassegna delle dimissioni. Nel tentativo di raggiungere il Parlamento da parte di un corteo, è inoltre rimasta ferita una decina di persone, negli scontri coi militari che hanno usato gas lacrimogeni e sparato pallottole di gomma per disperdere la folla.

A partire dallo scorso ottobre più di un milione di manifestanti sono scesi in strada per protestare, riversando la propria rabbia sui servizi governativi inefficienti, la corruzione del sistema politico e la grave crisi finanziaria.