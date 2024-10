Lui, Mario Padovan, 45 anni, disoccupato di Pordenone, lei, Tommasina Pisciottu, 40 anni, originaria della Sardegna, in attesa di due gemelli.

Agli inizi di dicembre hanno scritto una lettera di auguri di Natale a Silvio Berlusconi nella quale raccontavano la loro vita.

La missiva spedita dalla coppia, che oggi vive a Roma, non è caduta nel dimenticatoio: l'ex presidente del Consiglio ha risposto allegando a un biglietto tre assegni circolari: due da 15 mila euro e uno da 20 mila.

“So che tanti dicono che i soldi non sono tutto e non fanno la felicità – ha detto la signora Pisciottu al Gazzettino.it - ma quando ti trovi alla soglia degli "anta", senza lavoro e con due bambini in arrivo, i soldi ti servono e come. Né io né mio marito abbiamo un lavoro. Lui è stato licenziato per la crisi ed è caduto in una profonda crisi depressiva”.

“Non ci sono parole per descrivere quello che ho provato. Vi dico solo che ai miei figlioli, quando cresceranno, continuerò a dire che Babbo Natale esiste”.??

“Sono consapevole - aggiunge Tommasina - che molti di voi giornalisti non amate Berlusconi ma, al di là di quello che può aver fatto o non fatto, con me è stato un uomo meraviglioso e generoso, al contrario di tanti altri che potevano fare qualcosa e non hanno fatto nulla”.