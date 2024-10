Un incidente improvviso che poteva costare caro. In una fabbrica della Mars Wrigley, in Pennsylvania, due operai sono caduti in una vasca di cioccolato: sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, costretti a forare la vasca lateralmente per estrarli.

Entrambi i lavoratori sono stati trasportati in ospedale, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Secondo quanto riporta Cnn, le cause dell'incidente non sono chiare e sono in corso indagini.

In una dichiarazione ufficiale la Mars Wrigley ha confermato l'incidente e ha ringraziato i soccorritori per il tempestivo intervento, che ha permesso di evitare che si consumasse una tragedia.