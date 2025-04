L’amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di esentare smartphone, computer e altri dispositivi elettronici dai cosiddetti dazi “reciproci”. Su questi prodotti importati dagli Stati Uniti non verranno applicate le tariffe del 125% in vigore per gli altri beni provenienti dalla Cina, né la tariffa globale del 10% applicata a quasi tutti gli altri Paesi.

Una boccata di ossigeno per i colossi del settore e una mossa che potrebbe attenuare l’impatto sui consumatori. Tra i prodotti che non saranno soggetti alle nuove tariffe di Trump ci sarebbero anche i macchinari usati per la produzione di semiconduttori.

Il provvedimento di Trump, nel pieno della guerra dei dazi con la Cina, si rivela un assist per colossi come Apple, Samsung e Microsoft che producono parti dei loro prodotti elettronici al di fuori degli Usa.