Di Maio in riva al mare fra i bagnanti in Puglia. Scene di ordinarie vacanze ferragostane, quelle pubblicate dal Nuovo Quotidiano di Puglia, se non fosse che mentre il ministro degli Esteri trascorreva alcune ore di relax nelle spiagge salentine, l'Afghanistan veniva travolto dalla presa di potere talebana con il ritiro delle truppe Usa da Kabul.

L'esponente dell'Esecutivo si trovava al Togo Bay di Porto Cesareo in compagnia del presidente della Regione Michele Emiliano e l'ex collega di governo Francesco Boccia. Immagini che hanno scatenato le polemiche nonostante fonti di Palazzo Chigi facciano sapere che il premier Draghi sia in strettissimo contatto con i ministri degli Esteri Di Maio e della Difesa Guerini: "L'Italia lavora con i partner Ue per una soluzione che tuteli i diritti, proteggere gli afgani che hanno collaborato con la nostra missione".

Salvini ha dichiarato: "Noi abbiamo chiesto fin da subito la convocazione delle commissioni e del Parlamento. Se c’è una situazione esplosiva, si fa una convocazione urgente anche se è agosto. Non commento le estati di quello o quel ministro, visto che mi hanno rotto le scatole per anni. Dico solo che è doveroso che il Parlamento venga riunito se non ad ore, a giorni".