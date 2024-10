Le Barbie di Mattel categoricamente bandite in Russia.

Secondo Maria Butina, deputata russa e membro del Comitato per gli affari internazionali della Duma di Stato, le famose bambole sarebbero contrarie ai valori della Russia, in quanto “riproducono persone transgender e promuovono relazioni omossessuali” la cui "propaganda" è vietata in quel Paese.

Come riporta Tg Com 24, Butina si è detta contraria alla comparsa “nei nostri negozi delle Barbie, considerate motore nell'agenda Lgbt".