Sentenza ribaltata in Appello per quanto riguarda il processo per l'omicidio di Meredith Kercher, uccisa a Perugia il 1 novembre 2007.

Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati condannati rispettivamente a 25 e 28 anni.

Condannati in primo grado e assolti in un primo appello, la Corte di Cassazione aveva ordinato un nuovo processo d'appello per i due per i quali erano stati chiesti dal pg Crini 26 anni (per Sollecito) e 30 anni (per la Knox).

Secondo la tesi dell'accusa, la sera dell'omicidio tra Meredith e Amanda esplosero conflitti irrisolti per la pulizia della casa, in quel clima di tensione si sarebbe consumato il delitto.