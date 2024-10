Dunque, per la Corte d’Assise di Firenze, Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono colpevoli del delitto di Meredith Kercher , la giovane studentessa uccisa a Perugia nella notte tra il 1° e il 2 novembre del 2007.

La sentenza è stata emessa questa sera alle 21.50 e ha picchiato duro sui due ex fidanzatini che furono condannati in primo grado rispettivamente a 26 e 25 anni di reclusione, poi assolti in appello per non aver commesso il fatto e oggi nuovamente condannati a 28 anni e sei mesi lei, a 25 lui, dopo l’annullamento della stessa sentenza di assoluzione da parte della Corte di Cassazione.

Raffaele Sollecito non era in aula. Come misura cautelare, non potrà lasciare l'Italia. Amanda Knox ha appreso della sentenza a Seattle.

I legali dei due giovani hanno già preanunciato il ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza di questa sera.

Ricordiamo che per il delitto di Meredith è stato già condannato con sentenza definitiva un giovane ivoriano, Rudy Hermann Guede, per concorso in omicidio e violenza sessuale.