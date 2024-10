Decine di cadaveri di donne smembrate ritrovati in una cava nella periferia di Nairobi, in Kenya: un mistero che aveva sconvolto la popolazione per la brutalità della vicenda.

In manette è finito un uomo, Collins Khalisia, che secondo quanto riportato avrebbe confessato l'omicidio di 42 donne negli ultimi due anni, ammettendo che la prima vittima è stata sua moglie, Imelda Judith Halenya.

I corpi delle vittime erano avvolti in deu sacchi verdi. Adesso le confessioni choc potrebbero portare alla cattura del serial killer.