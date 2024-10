La Giunta delle Elezioni del Senato ha accolto all'unanimità la proposta del presidente Dario Stefano di votare mercoledì prossimo sulla questione della decadenza di Silvio Berlusconi. Questo il calendario dei lavori: lunedì, dalle 15 alle 20; martedì, dalle 9 alle 14; mercoledì, dalle 20.30 in poi dichiarazioni di voto e voto.

Andrea Augello (senatore del Pdl che ha proposto di votare per la permanenza di Silvio Berlusconi in Senato). "Mi pare chiaro che il Pd non sarà illuminato sulla via Damasco e che dunque mercoledì voterà la decadenza di Berlusconi. È difficile che questa situazione non produca conseguenze politiche".

Dimissioni del Cavaliere? "E' l'ultima cosa che farebbe", dice Augello.

Qualora mercoledì sera la relazione Augello venisse bocciata, "nel giro di pochi minuti - afferma il presidente della Giunta Dario Stefano (Sel) - sarà nominato un nuovo relatore all'interno della maggioranza che si è creata, quindi ci saranno 10 giorni per l'udienza pubblica. Berlusconi potrà difendersi di persona o tramite i suoi legali".