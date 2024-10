Il deputato grillino Massimo De Rosa è stato denunciato da un gruppo di parlamentari donne del Partito Democratico che lo accusano di aver rivolto loro la frase ingiuriosa "Siete qui solo perché siete brave a fare i p..."

Le deputate che hanno querelato De Rosa sono 7: Micaela Campana, Alessandra Moretti, Fabrizia Giuliani, Maria Michela Marzano, Assunta Tartaglione, Chiara Gribaudo e Giuditta Pini.

"Sono accusato di cose che non stanno nè in cielo nè in terra" ha replicato De Rosa "dicono il falso, stanno facendo una battaglia sul sessismo che non esiste. Dopo che hanno picchiato Loredana Lupo hanno iniziato a stuzzicarci e insultarci, noi gli abbiamo chiesto di lasciarci in pace e siamo andato via. Poi io sono rientrato per riprendere il casco e gli ho detto che erano lì solo perché hanno delle conoscenze in alto o hanno fatto dei favori sessuali a qualcuno, ma mi riferivo a tutti: uomini e donne"