"Mi dimetto da Ministro. L'Ho deciso per la mia dignità: e' la cosa più importante che ho e la voglio salvaguardare a qualunque costo. Ho deciso di lasciare un ministero e di lasciare un governo perché la mia dignità vale più di tutto questo ed e' stata offesa da chi sa che non ho fatto nulla e avrebbe dovuto spiegare perché era suo dovere prima morale e poi politico. Non posso restare in un governo che non ha difeso la mia onorabilità."

Lo ha scritto pochi minuti fa sul suo profilo Facebook Nunzia De Girolamo, l'ormai ex Ministro alle Politiche Agricole del Governo Letta.

Secondo alcune indiscrezioni, la de Girolamo starebbe pensando di tornare tra le file di Forza Italia dopo che aveva aderito al progetto del Nuovo Centrodestra per dare fiducia a Letta.