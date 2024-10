I casi di infezione da coronavirus contratto dai visoni in Danimarca stanno destando grande preoccupazione nel Paese. Il timore principale è quello che i vaccini in fase di sperimentazione per il tipo di virus attuale, possano essere inefficaci per questa variante di Covid-19.

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sta monitorando la situazione: "Siamo a conoscenza di segnalazioni dalla Danimarca di un certo numero di persone infettate da coronavirus dai visoni, con alcune modifiche genetiche nel virus. Siamo in contatto con le autorità danesi per saperne di più", fa sapere l'organizzazione in un tweet.

Già il mese scorso la Danimarca ha iniziato ad abbattere milioni di visoni nel nord del Paese. Due giorni fa il governo ha deciso che altri 17 milioni, allevati per per produrre pellicce, dovranno essere soppressi, per evitare ogni rischio.

"Siamo il più grande produttore mondiale di pellicce di visone e gli studi scientifici provano che la variante mutante del virus di cui i visoni sono portatori appare resistente a ogni tipo di vaccino anti-Covid 19 in preparazione o quasi pronto. Il rischio è troppo alto e non voglio che ci carichiamo sulle spalle la responsabilità di aprire la porta a un nuovo Covid 19 immune al vaccino in nome del nostro interesse all’export di pellicce. Dunque la decisione estrema è inevitabile, nell’interesse del mondo intero”, ha spiegato la ministra Mette Frederiksen.