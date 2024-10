Dopo molte tragiche notizie, dall’America, ne arriva una singolare e simpatica. Gli stessi fautori del book fotografico dell’orso hanno spiegato il motivo della condivisione delle immagini: li ha fatti sorridere, e hanno pensato che avrebbe avuto lo stesso effetto anche sul resto del mondo. Quindi, nessun scopo scientifico al contrario delle usuali divulgazioni. Solo ed esclusivamente un sorriso.

In effetti, il simpatico orso (che non ha un nome), ha portato un sacco di allegria nel web con le sue pose prodotte nei 400 selfie scattati.

MA COME È AVVENUTO? - L'animale abita nei pressi di Boulder, Colorado, in un'area naturalistica dove le autorità hanno installato alcune fototrappole per tenere sotto controllo la fauna locale. L’orso, scoperta una di queste macchine fotografiche nascoste, ha cominciato a farla scattare, più e più volte. Una volta recuperata per scaricare le foto, si è scoperto che, delle circa 580 immagini scattate, più di 400 erano proprio dell'orso.

Le macchine vengono utilizzate per monitorare coyote, castori, puma e orsi neri per riuscire a riprenderli nella loro quotidianità. Esse, per non essere notate dagli animali, vengono nascoste e camuffate. Questa volta, però, l’orso deve aver notato qualcosa di particolarmente divertente nella fototrappola, facendola scattare centinaia di volte.

Se volete vedere le altre foto, potete trovarle QUI.