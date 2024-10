La serie cult La Casa di Carta è giunta al suo epilogo. Che fine farà la banda guidata dal professore, invischiata in un precipitare di eventi nel corso della rapina del secolo?

L'ultimo capitolo, il sesto, è in arrivo su Netflix dove sarà possibile seguire le ultime puntate dal 3 dicembre, quando saranno diffuse in tutti i paesi in cui è attivo il servizio. La piattaforma ha diffuso il trailer della parte 5 volume 2, e i colpi di scena non mancheranno.

Tra l'invasione dell'esercito nella famigerata Zecca di Stato, esplosioni, lacrime e tentativi estremi di tenere salva la pelle, la banda guidata dal Professore (Álvaro Morte) si prepara alla conclusione dell'entusiasmante ed estrema avventura, nel tentativo di trovare una soluzione per tenere in piedi gli equilibri sottilissimi a cui i protagonisti si sono aggrappati fino ad ora.

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta e il nemico è in agguato all'interno della Banca di Spagna, ferito ma non sconfitto e per questo ancor più pericoloso. La banda ha escogitato un piano per ottenere l'oro senza che nessuno se ne accorga: è il filo conduttore della serie tra le più popolari e viste della piattaforma.

Le anticipazioni di Netflix assicurano una fine spettacolare che non lascerà insoddisfatti i fan, perché ogni membro della banda avrà un ruolo cruciale e non è detto che i criminali verranno sconfitti dalle forze speciali intervenute per sgominare la banda.