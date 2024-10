Dal 16 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli in Unione europea: si tratta dell nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi, stilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa).

La notizia è stata riportata da TgCom 24.

Le mascherine restano fortemente raccomandate per chi tossisce o starnutisce in quanto "una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19", come riportano le linee guida. Le regole per i dispositivi di protezione, tuttavia, continueranno a variare in base alla compagnia aerea oltre tale data.