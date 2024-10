Alcuni gruppi del popolare social network Telegram, che fino a qualche mese fa prima diffondevano presunte notizie di reazioni avverse al vaccino anti Covid e parlavano di dittatura sanitaria riguardo il Green pass, da un paio di settimane si sono trasformati in veri e propri canali di propaganda a favore dell'invasione russa dell'Ucraina.

Questo fenomeno è stato oggetto di inchiesta da parte di Repubblica. I no vax ora filo russi sono uniti dall’idea comune che il capitalismo e l’occidente, in particolare gli Stati Uniti, siano il male in cui risiedono i poteri forti e che tutto sia cospirazione e complotto.

Queste persone sono caratterizzate da alcuni tratti psicologici comuni: sono rabbiosi, sospettosi e fermi nella convinzione che dietro ogni fatto della storia si muovano forze oscure che solo loro sono in grado di scovare e comprendere. Affermano e dicono agli altri di lottare perché prevalga la verità e il bene ma ogni volta finiscono per difendere la parte sbagliata.