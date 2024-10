Sono tanti i sardi che decidono di abbandonare il loro paese natio per trovare fortuna altrove. Uno di questi è Roberto Meloni.

Nativo di Ardara, si diploma come ragioniere ad Ozieri. Dopo la maturità si iscrive alla Facoltà di Lingue a Sassari dove si laurea con il massimo dei voti.

Grande appassionato di musica, partecipa a diversi concorsi canori tra cui, nel 1995” a “Una voce per Sanremo”.

Nel 2001 decide di partire e si trasferisce in Lettonia dove arriva la definitiva consacrazione: nel 2004 forma, assieme a Elizabete Zagorska il duo Elizabet e Roberto. I due, nel 2008, incidono il primo cd dal titolo Viva el amor.

Tante le apparizioni in tv: prende parte alla versione lettone di “Ballando con le stelle. Nel 2007 e nel 2008 ha partecipato all eurovision Song contest. Sempre nel 2007 lo troviamo in Finlandia, più precisamente a Helsinki, con il gruppo i Bonaparti.lv e nel 2008 a Belgrado, in Serbia con i “Pirate of the sea “arrivando all’11 posto in Europa su 43 paesi. Nel 2018 ha preso parte, in Italia, a Pechino Express mentre da due anni è impegnato, in Lettonia, in “La dolce vita”, un famoso programma di cucina molto seguito dal pubblico.

Roberto Meloni viene anche citato nel libro di Federico Taddia Fuori Luogo, Come inventarsi Italiani nel Mondo, pubblicato dalla Feltrinelli. Una lingua scia di successi culminata lunedì 3 giugno a Riga, con il conferimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’onoreficenza a “Cavaliere dell'ordine della stella italiana”, ricevuta dalle mani dell’ambasciatore italiano in Lettonia Sebastiano Fulci “Per le sue opere e il suo successo nel promuovere il nome dell'Italia in Lettonia”.

“Uno dei momenti più belli della mia vita – ha scritto Meloni su Facebook -. Sono felice e orgoglioso”.