Bastano meno di 4 minuti di attività fisica intensa al giorno per ridurre significativamente i rischi di malattie cardiovascolari nelle donne, anche per coloro che non sono solite fare movimento. Uno studio condotto su 22.000 persone tra i 40 e i 69 anni, utilizzando i dati della Biobank britannica, ha dimostrato che dedicare 3,5 minuti al giorno all'attività fisica vigorosa può ridurre del 45% il rischio di sviluppare disturbi cardiaci nelle donne, con addirittura una diminuzione del 50% del rischio di infarto. Attività come salire le scale rapidamente, sollevare pesi o correre per brevi distanze possono portare a benefici significativi per la salute cardiovascolare.

I partecipanti allo studio, tutti precedentemente sedentari e senza problemi cardiaci dichiarati, hanno indossato un dispositivo per monitorare i loro movimenti per una settimana nel 2013 o nel 2015. I risultati raccolti fino al 2022 hanno mostrato che le donne che facevano brevi sessioni di esercizio fisico ogni giorno avevano un rischio cardiaco complessivamente inferiore del 45%. Per gli uomini, anch'essi sedentari, anche solo 5,5 minuti al giorno di attività fisica intensa hanno portato a una riduzione del rischio di disturbi cardiaci del 16%.