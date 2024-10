"La trasmissione comunitaria della variante Omicron del Covid è già in corso nei Paesi dell'Ue/Spazio economico europeo. Nei prossimi 2 mesi è previsto un ulteriore rapido aumento dei casi da questo nuovo mutante".

E' l'analisi che emerge da uno dei punti chiave dell'ultimo aggiornamento alla valutazione rapida del rischio, diffuso dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc. Il documento, focalizzato in particolare sul rischio legato alla variante Omicron in Europa, aggiorna le previsioni e guarda anche al periodo delle festività natalizie.

"E, sebbene la Delta sia attualmente ancora la variante più diffusa - si legge nel documento -, in base ai modelli previsionali e in base al vantaggio di crescita e al livello di fuga immunitaria, è probabile che Omicron diventi la variante dominante nell'Ue/See entro i primi 2 mesi del 2022".