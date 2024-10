La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci, ha autorizzato la terza dose del vaccino Pfizer per le persone dai 65 anni in su e per quelle fragili, ossia ad alto rischio di contrarre forme severe di Covid-19 o di gravi complicazioni.

L'agenzia ha seguito le raccomandazioni date nei giorni scosi dal suo comitato di esperti indipendenti.

Oggi dovrebbe esprimersi anche i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia federale Usa per la prevenzione delle malattie.