Gli Stati Uniti hanno registrato nella giornata di ieri più di 3mila decessi da Covid-19 in 24 ore e oltre 220.000 nuovi contagi , secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.

Tale incremento era stato ampiamente pronosticato dai funzionari sanitari statunitensi, dopo che milioni di americani hanno viaggiato per il Ringraziamento due settimane fa (festa cristiana osservata in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno), nonostante gli appelli a rimanere a casa.

La California ha registrato ieri la cifra record di oltre 30mila nuovi casi di coronavirus. Gli Usa si confermano il Paese più colpito al mondo in termini assoluti dalla pandemia, contando finora un totale di 15,38 milioni di contagi e 289mila decessi.