La direttrice della Sanità canadese – come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera - ha invitato i suoi connazionali a fare sesso indossando una mascherina per evitare la diffusione del Coronavirus. Per Theresa Tam, “il sesso ai tempi del Covid-19 può essere complicato, specialmente per coloro che non hanno un partner con cui convivono o il cui partner è a rischio Covid”. “L’attività sessuale a minor rischio è quella che coinvolge solo voi stessi”, ha aggiunto, ma chi fa sesso fuori da una convivenza “dovrebbe evitare i baci e il contatto faccia a faccia, e considerare l’uso di una mascherina”.

Tam ha suggerito anche che i canadesi limitino il personale consumo di alcol o sostanze che potrebbero indurre una coppia a prendere decisioni non sicure riguardo al sesso, e che siano consapevoli se il loro partner è ad alto rischio Covid-19. “Le prove attuali indicano che c’è una probabilità molto bassa di contrarre il nuovo Coronavirus attraverso lo sperma o fluidi vaginali — ha detto la direttrice — tuttavia, anche se le persone coinvolte non hanno sintomi, l’attività sessuale con nuovi partner aumenta il rischio di ricevere o trasmettere Covid-19 attraverso un contatto ravvicinato, come i baci”.

Tam ha raccomandato alle coppie di non baciarsi ed evitare il “contatto o intimità faccia a faccia” durante il sesso, oppure di “considerare l’uso di una maschera che copra il naso e la bocca”. “Prendendo queste precauzioni e rimanendo consapevoli dei rischi che si assumono, i canadesi possono trovare modi per godere dell’intimità fisica salvaguardando i progressi che tutti abbiamo fatto con il Covid-19”.

Nella dichiarazione, Tam ha anche fornito un aggiornamento sui numeri di Covid-19 in Canada, affermando che l’88,5% delle 129.425 persone che hanno contratto il virus nel Paese sono finora guarite. Negli ultimi sette giorni, sono stati segnalati quotidianamente una media di oltre 490 nuovi casi in tutta la nazione.