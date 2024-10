A Londra è scattata la caccia all’uomo nella zona a sud-ovest della città dopo che un uomo attualmente ricercato dalle forze dell’ordine ha iniettato a una donna di 92 anni un falso vaccino anti-Covid, facendosi pagare 160 sterline.

La notizia è riportata dalla Bbc online, secondo cui la vicenda ha avuto luogo a Surbiton, sobborgo della capitale britannica. L’anziana protagonista dell’accaduto è stata sottoposta a controlli medici e sta bene.

“Il sospetto deve essere catturato il prima possibile perché potrebbe mettere a rischio la vita di altre persone”, ha affermato Kevin Ives, ispettore della City of London Police, definendo il gesto “ignobile”. Secondo la ricostruzione, la vittima ha permesso all’uomo di entrare in casa sua nel pomeriggio del 30 dicembre, dopo che l’individuo aveva detto che era dell’Nhs, il servizio sanitario pubblico, e lì per somministrare il vaccino contro il Covid-19, come prevede la vasta campagna sanitaria organizzata nel Regno.

Il sospetto, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso della zona, dopo aver ricevuto il denaro dalla donna ha detto che le sarebbe stato rimborsato dall’Nhs. Non si sa se all’anziana sia stata iniettata o meno qualche sostanza: non sono stati riscontrati dai medici effetti nocivi.