La Cina sta attraversando un’ondata di contagi Covid senza precedenti da quando sono state allentate le restrizioni.

Nelle ultime 24 ore, nel Paese sono stati registrati 5.500 nuovi casi e un solo decesso e, a seguito della polemica per la presunta poca chiarezza sulla diffusione del virus e sul numero dei morti, Pechino afferma che i dati sui decessi nel Paese sono sempre stati trasparenti . La notizia è stata riportata da TgCom 24.

"La Cina ha sempre pubblicato i suoi dati sui decessi per Covid e sui casi gravi in un desiderio di apertura e trasparenza" ha detto l’alto funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale Jiao Yahui.

Ma, secondo gli esperti dell'Airfinity Center, il bilancio delle vittime in Cina potrebbe attualmente attestarsi a 9mila al giorno e raggiungere 1,7 milioni entro la fine di aprile 2023.

Nel pomeriggio di ieri, a Fiumicino, su un primo volo arrivato dalla Cina sono stati individuati 5 casi di positività su 49 passeggeri. Un secondo volo ha visto la presenza invece di 14 positivi su 100 persone a bordo.

La Ue invita gli Stati membri a rimanere vigili. la Commissaria alla Salute Stella Kyriakides ha affermato: "Alla luce dell'abolizione delle restrizioni ai viaggi annunciata dal governo cinese e che entrerà in vigore l'8 gennaio prossimo. invito a rimanere molto vigili poiché i dati epidemiologici o i test affidabili per la Cina sono piuttosto scarsi, la copertura vaccinale generale in Cina è bassa e non esiste una decisione di equivalenza tra i certificati di vaccinazione o di guarigione cinesi e il certificato digitale Covid-19 dell'Ue".