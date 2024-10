Il vaccino “può salvare tante vite umane, non dimentichiamolo e non dimentichiamo cosa ci ha insegnato la storia con altre brutte malattie del passato”. Lo ribadisce il Papa nel messaggio introduttivo al volume 'Oltre la tempesta. Riflessioni per un nuovo tempo dopo la pandemia’, edito da Rizzoli, che raccoglie anche l’intervista del Pontefice a Fabio Marchese Ragona.

”Grazie al vaccino - scrive il Pontefice nel messaggio riportato dai media vaticani- stiamo tornando pian piano a rivedere la luce”, e stiamo uscendo da questo “brutto incubo” della pandemia.

Ora, osserva Francesco, si tratta di “impegnarsi perché tutti nel mondo abbiano lo stesso accesso al vaccino, perché non ci siano ‘capricci’ nello scegliere la dose più famosa e soprattutto sia gratuito per chiunque ne abbia bisogno e non un qualcosa grazie al quale trarre un facile guadagno”.