La Gran Bretagna registra 223 morti per covid nelle ultime 24 ore: il dato del bollettino di oggi è il record dal 9 marzo. I nuovi contagi sono invece 43.738, un numero inferiore al bollettino di ieri che riportava 49.156 nuovi casi positivi. I decessi riportati oggi portano ad un totale di 911 morti in sette giorni, con una crescita del 15% rispetto ai sette giorni precedenti, nota il Guardian.

Il numero dei nuovi casi rimane abbondantemente superiore alle 40mila unità. Questo trende rischia di appesantire il sistema sanitario: diventa concreta la prospettiva di aspettare ore per un'ambulanza anche per un infarto. Quest’inverno attese fino a sei ore saranno "la normalità ", ha avvertito Richard Webber, portavoce del Collegio dei paramedici, intervistato dall'agenzia stampa britannica Press Association.

Già adesso può succedere di aspettare un'ambulanza per quattro o sei ore, mentre davanti a pronto soccorso ci sono file anche di "15 ambulanze" in attesa di scaricare i pazienti e il numero di emergenza 999 è intasato. In questo modo tutto si rallenta, lo staff delle ambulanze tratta "tre o quattro incidenti per turno, mentre normalmente se facevano otto", racconta Webber, aggiungendo che molti sono costretti a lavorare anche tre ore in più. La regione dei West Midlands è la più colpita, con attese per le ambulanze anche di otto ore.

Webber ha sottolineato come la situazione dei pronto soccorso migliori in genere d'estate. "Ma questa volta - avverte - non è stato così e per questo temo sarà un lungo inverno. Attualmente la situazione è paragonabile a quello che si vive a gennaio, quando capita che l'esercito venga a darci una mano, così mi chiedo cosa succederà quando raggiungeremo il picco in inverno".