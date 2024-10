Hanno superato quota 105 milioni i contagi Covid nel pianeta, mentre i decessi sono oltre 2,3 milioni. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. Nel dettaglio, i casi attualmente sono 105.763.135, con ben 2.309.350 di morti da coronavirus.

Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, che registrano oltre 26,9 milioni di casi e 462mila morti. Seguono, staccati, India (10,8 milioni di casi e circa 155 mila morti), Brasile (9,4 milioni di casi e oltre 230mila morti) e Regno Unito (3,9 milioni di positivi e 112 mila morti).

Nel frattempo, con oltre 4mila nuove infezioni segnalate nelle ultime 24 ore, l'Olanda ha varcato la soglia del milione di casi di coronavirus. Lo riporta Reuters. Numeri drammatici in Portogallo, che registra la media giornaliera di morti più alta nel pianeta. La metà dei decessi per Covid nel Paese è avvenuta a gennaio e l'incidenza dei casi per 100.000 abitanti in 14 giorni raggiunge cifre mai viste prima nel Paese: 1.438.