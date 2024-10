La maggior parte della Francia è ormai dichiarato "zona rossa". In particolare, sono 50 i dipartimenti classificati nella "zona di circolazione attiva" del virus, dopo la pubblicazione ieri di un nuovo decreto nella Gazzetta ufficiale.

Lo riferiscono i media francesi, secondo i quali Aveyron, Calvados, Doubs, Eure, Gers, Indre-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire, Tarn, Vienna e il Territorio di Belfort si sono uniti alla lista, che continua a crescere per il propagarsi del Covid-19. All'elenco si aggiungono anche la Riunione d'oltremare, Guadalupa e Martinica, Saint-Martin e Saint-Barthélémy.

Il passaggio a una "zona di circolazione attiva" è legato a diversi indicatori, spiega il Ministero della Salute sul proprio sito: "Il tasso di incidenza, la pressione ospedaliera, il numero di esami effettuati, il tasso di positività test, l'evoluzione del numero di cluster". La classificazione permette un aumento della capacità di screening e ad un rafforzamento delle misure per bloccare l'avanzata del virus.

Nonostante l'aumento dei contagi, a partire da domani in Francia nelle scuole materne ed elementari non si procederà più alla chiusura sistematica di una classe sotto i tre casi di alunni positivi al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il ministero dell'Educazione francese, precisando che la misura non riguarderà invece le scuole medie e i licei. Se un alunno risulterà positivo, i corsi potranno tuttavia continuare per il resto della classe, non più considerata come una serie di casi a potenziale rischio.