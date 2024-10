Una nuova variante di coronavirus, che sarebbe dovuta a una doppia mutazione, è stata individuata nello stato di Maharashtra, dove si trova la capitale commerciale di Mumbai.

A segnalarla il ministro degli Esteri indiano. In quello Stato i contagi sono in aumento e la nuova variante individuata ''nel 15-20 per cento dei campioni'' potrebbe essere ''particolarmente contagiosa'', segnala il ministero. Di qui la necessità di condurre ''ulteriori test e il tracciamento dei contagi'', mantenendo ''l'isolamento dei positivi''.