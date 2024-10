In Germania si sono registrati oltre 4mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, segnando un aumento di 1200 contagi rispetto ai dati forniti il giorno prima.

L'istituto Robert Koch ha infatti reso noto oggi che si sono avuti 4058 risultati positivi dei test, mentre mercoledì erano stati 2828.

In Germania non si registravano numeri così alti di contagi dalla fine di marzo, primi di aprile. Ieri, la maggioranza dei 16 lander ha deciso di imporre un divieto ai residenti delle aree dove si registrano i principali focolai di risiedere in alberghi in altre aree del Paese.