Il vaccino anti-Covid sarà disponibile in Germania dai primi giorni di gennaio 2021: è quanto ha riferito alla Bild il ministro alla Cancelleria tedesca, Helge Braun.

Braun non pensa che le vaccinazioni inizino già nella seconda metà di dicembre, come finora affermato anche in seno al governo. "Io conto sul fatto che si possa procedere a partire dai primissimi giorni del nuovo anno", ha detto.

Intanto nel Paese si registra un netto calo dei contagi da Covid: nell'ultimo aggiornamento sono 12.322, contro i 17.767 del giorno prima. Anche i decessi calano vertiginosamente: 147, nell'aggiornamento precedente erano stati 255.