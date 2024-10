Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato oggi il numero più alto di nuovi contagi degli ultimi tre mesi. Il Robert Koch Institute (Rki) ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 1.045 nuovi casi. È la prima volta, dal 7 maggio, che il numero di nuovi contagi supera i mille. Il numero totale di contagi registrati nel Paese dall'inizio della pandemia è di 213.067 casi, con 9.175 decessi.

È dalla fine di luglio che in Germania i contagi sono nuovamente in aumento, dopo il picco raggiunto all'inizio di aprile, quando venivano registrati oltre 6mila casi giornalieri. I nuovi casi non sono legati a particolari focolai, ma appaiono diffusi un po' ovunque sul territorio.

Gli esperti temono che, a causa di questa diffusione generalizzata, sia più difficile poter fermare i contagi con misure restrittive mirate a specifici territori. La prossima settimana, inoltre, proseguiranno le riaperture delle scuole nei vari lander.

A partire da sabato la Germania imporrà test obbligatori ai viaggiatori provenienti dai Paesi ritenuti ad alto rischio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Jens Spahn. In precedenza, ai viaggiatori dai Paesi a rischio poteva essere richiesto dalle varie autorità locali di sottoporsi a un periodo di autoisolamento di 14 giorni, ma i test rimanevano facoltativi.