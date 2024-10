Le autorità sanitarie francesi hanno reso noto questa sera che 30.621 persone sono risultate positive al test nel paese nelle ultime 24 ore.

Nel Paese torna l’autocertificazione per uscire di casa dopo le 21 nelle città in cui sarà in vigore, da sabato, il coprifuoco sanitario. Le uniche uscite concesse sono quelle per motivi di lavoro, salute o far fare una passeggiata al cane.

“Dodicimila poliziotti e gendarmi saranno, ogni notte, incaricati di verificare i divieti”, ha spiegato il primo ministro Jean Castex, che ha poi ricordato che le multe in caso di violazioni delle disposizioni ammontano a “135 euro con aumenti per le recidive che arriveranno a 6 mesi di carcere e 3.750 euro di multa per la terza violazione”.