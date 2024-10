La prefettura informa che 81 persone sono state poste in stato di fermo e fra queste uno dei più noti leader dei gilet gialli, Jerome Rodrigues.

Per lui e per tutti gli altri l'accusa è di aver partecipato o organizzato una manifestazione vietata. La prefettura precisa che il divieto permane per tutta la giornata di oggi.

Oltre alle persone fermate ieri all'Arco di Trionfo - con oltre 300 veicoli sequestrati per aver infranto il divieto di accesso in città - altri interventi della polizia sono stati registrati stanotte nel quartiere degli Champs-Elysées. Il prossimo raduno dei no-green pass e dei no vax è in programma per domani a Bruxelles.