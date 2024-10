Nel giorno in cui il Brasile ha segnato un nuovo, triste record di morti per Covid (4.195 in 24 ore), fanno discutere alcune frasi pronunciate dal presidente Jair Bolsonaro, incontrando un gruppo di sostenitori. "Il lockdown? Fa ingrassare" avrebbe detto il presidente brasiliano secondo quanto riportato dal sito 'Ambito'.

"Quando uno sta a casa, che deve fare? Aumenta un po' di peso", avrebbe detto Bolsonaro mentre rientrava ieri sera nella sua residenza di Palacio de Alvorada. Una donna gli ha chiesto se aveva saputo del record di morti, ma il presidente ha glissato dicendo che "la gente sta perdendo il lavoro e i sindacati non dicono nulla".