In Gran Bretagna hanno ricevuto almeno una dose di vaccino oltre 32 milioni di persone e sono 7 milioni coloro che hanno ricevuto il richiamo. Uno studio dell'Imperial College di Londra preannuncia - col raggiungimento di quota 40 milioni - il traguardo della cosiddetta immunità di gregge. Intanto domani in Gran Bretagna ci sarà riapertura di negozi non essenziali, parrucchieri, palestre e del servizio limitato per ora all'aperto di pub, ristoranti, oltre che dell'intrattenimento outdoor.