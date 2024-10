Ogni giorno che passa i numeri in Regno Unito preoccupano sempre più. Ancora record assoluto di contagi da Covid-19, 68.053 nelle ultime 24 ore. Picco anche dei decessi: nell'ultimo bollettino ne sono stati registrati ben 1.325.

Il Paese, entrato in lockdown e alle prese con il dilagare di varianti più virulente del virus emerse in queste settimane, ha tuttavia registrato anche il record dei test quotidiani, quasi 620mila.

Intanto l'indice Rt di contagio dell'infezione - calcolato prima dell'entrata in vigore del terzo lockdown - è passato da 1,1-1,3 a 1-1,4, in lieve calo dunque nei territori meno colpiti, ma, per contro, in aumento nelle aree più investite dalla nuova variante, come quella di Londra.