Negli Stati Uniti i casi di contagio da coronavirus dall'inizio della pandemia hanno superato quota 16 milioni. Il nuovo record è di un milione di casi negli ultimi quattro giorni. I decessi nel Paese sono oltre 297mila secondo la Johns Hopkins University.

Da mercoledì prossimo la Germania entrerà in una nuova fase di lockdown per contrastare l'impennata dei contagi. Da mercoledì prossimo le attività saranno chiuse in gran parte fino al 10 gennaio. Aperti solo gli esercizi essenziali, come supermercati, farmacie e banche. La cancelliera Angela Merkel sottoporrà il documento alle autorità dei Lander nel corso di un vertice previsto oggi. Anche la scuola resterà chiusa durante lo stesso periodo. Alle imprese verrà chiesto di chiudere o favorire al massimo lo smart working.

Domani, negli Stati Uniti, via alle vaccinazioni contro il Covid-19. Arriveranno in mattinata i primi lotti di vaccino Pfizer Biontech.