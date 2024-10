Documentata nei Paesi Bassi la trasmissione del coronavirus Sars-CoV-2 da uomo a visone e da visone a uomo. La prova arriva da uno studio pubblicato su 'Science' da un team di ricercatori che hanno sequenziato il genoma virale dei focolai di Covid-19 registrati in 16 allevamenti olandesi di visoni. Il virus sarebbe stato introdotto dall'uomo per poi evolversi, spiegano Bas B. Oude Munnink e colleghi dell'Erasmus University Medical Center di Rotterdam.

"Ulteriori ricerche su visoni e altre specie di mustelidi sono importanti per capire se questi animali rischiano di diventare un serbatoio di Sars-CoV-2", scrivono gli scienziati. È imperativo - avvertono - che il settore della produzione e del commercio di pellicce non diventi serbatoio di un futuro spillover di Sars-CoV-2 per gli esseri umani".

Covid e visoni, stop allevamenti in Danimarca per il 2021. La Danimarca intende vietare l'allevamento di visoni da pelliccia per tutto il 2021 come misura sanitaria per impedire il diffondersi una mutazione del coronavirus che si trasmette da questi animali all'uomo. La misura è contenuta in un progetto di legge presentato oggi in parlamento per dare cornice legale all'ordine di abbattimento di tutti i visoni da allevamento, fra i 15 e i 17 milioni di animali.