A partire da oggi, lunedì 28 marzo, Shanghai tornerà in lockdown a causa di una nuova impennata di casi di coronavirus dovuti alla variante Omicron. A differenza di quanto accaduto in precedenza, le restrizioni non saranno imposte nello stesso momento a tutta la città cinese, ma verranno applicate prima in una parte della città, poi nell'altra.

Come riportato da Reuters, da oggi e fino al primo aprile saranno soggette al blocco le aree ad est del fiume Huangpu e alcune di quelle ad ovest. Dal 1° al 5 aprile, invece, le nuove restrizioni interesseranno le aree rimanenti.

Nelle aree interessate dal lockdown, le persone dovranno rimanere a casa e si fermeranno i mezzi di trasporto. Le aziende dovranno sospendere la produzione o lavorare da remoto e ci saranno eccezioni solo per chi lavora nei servizi pubblici o in posti come i supermercati.

"Ai cittadini si chiede di supportare, capire e cooperare con il lavoro di controllo e di prevenzione", ha detto il governo locale invitando tutti ad aderire anche alla campagna di tracciamento di massa.