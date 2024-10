Stanno facendo discutere le dichiarazioni del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, riguardo l'utilizzo delle mascherine. Bolsonarso sostiene che l'uso delle mascherine per evitare la diffusione del coronavirus possa "avere effetti collaterali, come danneggiare la percezione della felicità", in base allo studio una università tedesca.

"Cominciano a comparire studi, non entrerò nei dettagli, sull'uso delle mascherine: una università tedesca dice che sono dannose per i bambini", ha detto il capo dello Stato. Lo stesso presidente ha parlato senza mascherina, seduto accanto a due collaboratori, durante una diretta sui social dalla residenza ufficiale a Brasilia.

"Io ho la mia opinione sulle mascherine, ognuno ha la propria", ha aggiunto, aggiungendo che effetti collaterali dovuti all'uso prolungato della mascherina possono essere anche "mal di testa, difficoltà di concentrazione, sconforto".

In un periodo in cui diversi Stati e Comuni brasiliani hanno rafforzato nuovamente le restrizioni per arginare il Covid, Bolsonaro ha affermato che le persone "vogliono tornare a lavorare", criticando governatori e sindaci che li "costringono a rimanere a casa".