L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati in vigore da alcune settimane, dopo l'approvazione dell'obbligo vaccinale nel Paese. Lo comunica in una breve nota il cancelliere Karl Nehammer.

"La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni. Il lockdown per i non vaccinati è uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo", scrive Nehammer.

Revoca che arriva proprio quando nel Paese si registra la cifra record di 30mila contagi, mai così tanti da inizio pandemia.