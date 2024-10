La diffusione della variante inglese del Covid nel territorio italiano diventa sempre più dominante. La preoccupazione fra le autorità sanitarie italiane ed europee aumenta; se il nuovo ceppo del virus non rallenta la corsa difficilmente si potrà optare per un allentamento delle restrizioni.

Il consigliere di Speranza, Walter Ricciardi, minaccia le dimissioni dopo le critiche ricevute per aver evocato il lockdown in tutto il Paese. Ieri il numero dei contagi è leggermente calato, così come però anche quello dei tamponi, mentre i ricoveri sono lievemente aumentati.

"L'Europa deve accelerare dinanzi alle mutazioni del virus", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, annunciando un nuovo programma di "ricerca comune" sulle varianti.