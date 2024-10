Allarme in Spagna, dove sono stati registrati 1153 nuovi casi di Covid. Mai, negli ultimi 3 mesi, erano stati segnalati tanti casi nell'arco di 24 ore. Registrate anche altre 5 vittime. I nuovi contagi, 248 in più rispetto al giorno precedente, sono stati localizzati soprattutto in Aragona (424), Catalogna (211) e nell'area di Madrid (199). In parallelo, aumentano i ricoveri in ospedale: 427 nell'ultima settimana.

Impennata di casi anche in Francia che nell’ultimo bollettino ha registrato 1392 nuovi contagi, il bilancio più alto in oltre un mese. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie francesi, nelle ultime 24 ore si sono avuti 15 decessi. L'aumento dei casi ha fatto salire l'indice Rt a 1,3. Nel Paese si sono registrati nelle ultime 24 ore 22 nuovi focolai.