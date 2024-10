Accordo nel Regno Unito per un parziale alleggerimento delle restrizioni anti Covid dal 23 al 27 dicembre, in occasione delle festività natalizie. Durante una riunione del comitato di emergenza convocato da Boris Johnson, è stata raggiunta un'intesa sull'adozione di regole uniformi fra le 4 nazioni del Regno con i rappresentanti dei governi locali della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord.

Nelle giornate in questione saranno consentiti incontri e cene fra nuclei familiari non conviventi, pur con un tetto massimo di persone, e allentate temporaneamente alcune limitazioni sugli spostamenti fra comune e comune, contea e contea, nazione e nazione. Via libera pure alla possibilità di pernottare in casa di parenti e familiari la notte della vigilia.