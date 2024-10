In tempi di Covid non mancano le tristi storie di abbandono e solitudine, anche in punto di morte.

Come negli Stati Uniti, dove centinaia di corpi di persone morte a New York durante il picco della pandemia la scorsa primavera sono ancora depositati in camion frigoriferi a Brooklyn.

Si tratta dei corpi di coloro dei quali non è stato possibile rintracciare le famiglie o di chi non si è potuto permettere un'adeguata sepoltura.

Sono circa 650 i cadaveri in abbandono. New York recentemente ha alzato a 1.700 dollari - dai precedenti 900 - il contributo per aiutare le famiglie in difficoltà nell'organizzazione dei funerali.