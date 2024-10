La Commissione sanitaria nazionale cinese ha aggiornato il bilancio sui casi di contagio da Coronavirus: gli ultimi dati annunciano che si è arrivati a 80 mila casi. Le vittime sono 3070, mentre sono 55.404 i guariti, che sfiorano il 70% del totale delle persone risultate positive.

I dati hanno segnalato 24 infezioni importate da persone tornate in Cina: venerdì, ad esempio, Pechino ha avuto 4 casi, di cui tre, per il terzo giorno di fila come “contagio di ritorno” dall'Italia.

La situazione non migliora neanche in altre parti del mondo. Sono in aumento i casi gravi negli Stati Uniti, in Florida ci sono stati altri due decessi a causa del Covid-19 e le autorità segnalano altri 12 casi di infezione. Nello stato di Washington le vittime sono 14. In California si è registrato un altro decesso e sono risultate positive ai test per il coronavirus 21 delle persone (19 membri dell'equipaggio e due passeggeri) a bordo della nave da crociera Grand Princess, bloccata da mercoledì al largo delle coste.

Anche l’Austria e le Maldive puntano a tenere lontano gli italiani. Si tratta di restrizioni utili ad evitare l’espandersi del virus. In Austria sono stati interrotti i voli diretti verso gli aeroporti di Milano e Bologna. Alle Maldive hanno deciso di chiudere dalla mezzanotte di sabato le frontiere agli italiani. La decisione sarebbe stata presa a causa di un uomo originario di Bergamo trovato positivo.

Malta ha confermato il primo caso di Coronavirus: si tratta di una dodicenne italiana che si trova già in quarantena auto-imposta. Lo ha annunciato il ministro della Salute maltese Chris Fearne, citato dal Times of Malta. La ragazza e la famiglia vivono a Malta ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma.