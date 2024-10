Raul e Olivia De Freitas lo scorso 22 marzo sono convolati a nozze. E in piena emergenza Covid-19 la coppia era anche riuscita a partire per la lune di miele che, oggi rischia di trasformarsi in un incubo. Gli sposini di 28 e 27 anni sono partiti da Città del Capo con le rassicurazioni dell’agenzia. Il viaggio di nozze alle Maldive sarebbe dovuto durare una settimana. Oggi la maestra e il macellaio si trovano nel resort – prenotato per il soggiorno - da 700 euro a persona al giorno, senza possibilità di essere rimpatriati. Ma la brutta sorpresa sta nel fatto che le spese dell’hotel sono tutte a loro carico.

L’aeroporto era stato chiuso il 25 marzo e chi ha potuto, ha lasciato il resort con gli ultimi voli disponibili, mentre, contattando il consolato e poi l’ambasciata più vicina, in Sri Lanka, marito e moglie vengono a sapere che per il rimpatrio servono 100mila dollari per un aereo privato. Una spesa da dividere con altri 40 sudafricani presenti al momento alle Maldive, ma la metà di loro è irraggiungibile e l'affare salta. La coppia da domani verranno ospitati in un altro resort a 5 stelle con tutti gli altri sudafricani bloccati alle Maldive, e il governo concorrerà alle spese di soggiorno.